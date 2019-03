Burglauer vor 19 Stunden

Neuwahlen bei der Jahresversammlung

Am heutigen Freitag, 29. März, findet um 19.30 Uhr in der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer die Jahreshauptversammlung des VfB Burglauer statt. Auf dem Programm stehen neben dem Jahresrückblick des Vorst...