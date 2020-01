Neuwahlen bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Oehrberg hält am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung ab. Diese findet in der alten Schule statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Regularien wie einem Rückblick in das vergangene Jahr auch Neuwahlen. sek