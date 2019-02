Neuwahlen bei der Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Volkershausen hält am Freitag, 8. Februar, ihre Jahreshauptversammlung im Schulungsraum des Feuerwehrhauses ab. Beginn ist um 19 Uhr. Es stehen neben den Berichten von Kommandant, Vorsitzendem und Schriftführer auch Neuwahlen an. Erscheinen sollen die aktiven Mitglieder in Ausgehuniform. sek