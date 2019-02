Die Jahresversammlung der Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein findet am Freitag, 1. März, ab 19.30 Uhr in der Hochstadter Katzogelhalle statt. Auf der Tagesordnung steht neben Neuwahlen ein Vortrag von Gregor Aas vom Ökologisch-botanischen Garten Bayreuth zum Thema "Brauchen wir fremdländische Baumarten im Wald angesichts des Klimawandels?". Eingeladen sind die Mitglieder und alle am Thema Wald interessierten Bürger. red