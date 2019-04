Neuwahl bei Grundholden

Die Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft des Jagdreviers Neubrunn findet am Freitag, 12. April, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Am Berg" statt. Laut Schriftführer Uwe Derra stehen Berichte des Jagdvorstehers Hellmuth Mantel, des Kassiers und der Kassenprüfer sowie des Jagdpächters und der Jäger an. Zudem sind die Neuwahlen des Jagdvorstehers und eines Stellvertreters, des Kassiers, des Schriftführers, und je zweier Beisitzer und Kassenprüfer erforderlich. red