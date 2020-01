Singenrain 28.01.2020

Neuwahl bei der Feuerwehr

In der Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Singenrain am Freitag, 7. Februar, wird der Kommandanten-Stellvertreter neu gewählt. Beginn ist um 20 Uhr im Feuerwehrschulungsraum in Singenrain. s...