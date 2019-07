Neutrale Beratung rund um das Thema Wohnen

Der Landkreis Bad Kissingen hat jetzt eine Wohnberatung. Sie wendet sich nicht nur an Menschen mit Pflegegrad oder einem Grad der

Behinderung, sondern auch an junge Familien und Bauherren. Die Wohnberatung ist neutral, kostenfrei und zertifiziert durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie berät

sowohl vorbeugend als auch im Akutfall und zu möglichen finanziellen Förderungen.

Regionalmanagement

Die Wohnraumberatung ist ein Angebot des Regionalmanagements. Neben den Sprechtagen sind auch Veranstaltungen für Zielgruppen wie Kommunen oder Baufirmen geplant. Die kostenfreien Sprechstunden finden jeweils von 16 bis 18 Uhr in den Kommunen statt und sind barrierefrei zu erreichen. Termine sind am Mittwoch, 17. Juli, in Bad Kissingen im Mehrgenerationenhaus, am Dienstag, 23. Juli, in Hammelburg im Kellereischloss im Besprechungszimmer 1, am Donnerstag, 1. August in Bad Bocklet im Rathaus, am Mittwoch, 11. September, in Münnerstadt im Dienstgebäude der Verwaltung, am Dienstag, 17. September, in Bad Brückenau in der Georgi-Kurhalle und am Mittwoch, 25. September, in Maßbach im Rathaus im Besprechungszimmer.

"Wer beim Bauen vordenkt, kann bares Geld sparen und weitere Umbaumaßnahmen vermeiden. Um Bürgerinnen und Bürgern bei diesem Thema mehr Unterstützung zu bieten, haben wir die Wohnberatung an den Start gebracht. Sie berät rund um das Thema barrierearmes Bauen und Fördermöglichkeiten - kostenlos und wohnortnah", erklärte Landrat Thomas Bold. red