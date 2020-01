Neuseserin Katja Schwemmlein dreifache Stadtmeisterin

80 Spieler nahmen an den von der SG Neuses ausgerichteten 38. Kronacher Tischtennis-Stadtmeisterschaften teil, darunter 29 Jungen und Mädchen und einige Hobbyspieler. Die Turnierleitung mit Edgar Kraus und Günther Hanna führte mühelos durch das umfangreiche Programm.

Herren

In der D-Klasse der Herren (17 Teilnehmer) gab es in den sechs Vorrundengruppen kaum Überraschungen. In der spannenden Endrunde, in der sehr guter Tischtennissport zu sehen war, behauptete sich Alexander Thiel (TSV Steinberg) vor Udo Trebes (DJK/SV Neufang) und gewann den Titel. Im Doppel drehten einige den Spieß um. So siegten Kevin Hanna/Timo Baier (TVE Gehülz) vor Reinhold Wachter/Felix Heppt (SV Fischbach/TS Kronach).

In der C-Klasse traten zwar nur sechs Spieler an, aber diese boten sehr gute Leistungen und auch hier kamen die vielen Zuschauer auf ihre Kosten. So schlug Werner Roth (SV Hummendorf) den hoch eingeschätzten Rainer Förtsch (TSV Stockheim) und verwies im Endspiel Florian Dressel (ATSV Reichenbach) auf Platz 2. Im Doppel trumpfte Holger Neubauer mit seinem Partner Florian Dressel (beide ATSV Reichenbach) groß auf und setzte sich im Endspiel gegen die Favoriten Rainer Förtsch/Werner Roth knapp mit 3:2 durch.

In der B-Klasse traten 17 Teilnehmer an. In den vier Vorrundengruppen setzten sich die Favoriten durch und Jens Hammerschmidt (SV Rothenkirchen) gewann im Endspiel gegen Tobias Meußgeier (SV Hummendorf) mit 3:1 und wurde Stadtmeister. Im Doppel zeigten dann einige im Einzel unterlegene Spieler ihre Leistungsstärke und Christopher Sladek gewann mit seinem Partner Thomas Förtsch (beide TTC Tüschnitz) überraschend die Stadtmeisterschaft vor Michael Beitzinger/Markus Kittel (Neufang/ Steinberg).

Damen

Hervorragend besetzt war die B/C-Klasse der Damen. Im Modus "Jeder gegen Jeden" im Einzel setzte sich Katja Schwemmlein (SG Neuses) souverän durch und wurde - da sie auch im Doppel mit Nicole Bauernsachs-Seidl (SG Neuses) und im Mixed mit ihrem Partner Christopher Sladek siegreich war - gleich dreifache Stadtmeisterin. In der C-Klasse war Evi Baier (TTV Altenkunstadt) siegreich.

Jugend

In der Jugendklasse traten sieben Jungen und zwei Mädchen an. In den zwei Vorrundengruppen setzten sich Niklas Kolb (SG Neuses) und Jonas Gößwein (TSV Stockheim) sowie Christopher Scheler (TTV Küps) und Niklas Studtrucker (TTC Wallenfels) durch. In der Endrunde war Kolb nicht zu bezwingen, siegte auch im Doppel mit Cameron Weber (SG Neuses) und wurde zweifacher Stadtmeister.

Bei den Mädchen spielte Sophie Rühr (TTV Küps) im Endspiel gegen Angelina Eckert (SG Neuses) überzeugend auf und gewann sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Julie Scheler (TTV Küps).

Bei den Schülern in der A-Klasse überzeugte Cameron Weber und verwies mit klaren Siegen Johannes Renner (TTC Au) und Nick Neubauer (SG Neuses) auf die Plätze. In der Schülerinnen-A-Klasse besiegte Julie Scheler im Endspiel Lisa Bernschneider (SG Neuses) knapp, gewann auch im Doppel mit Sophie Rühr und wurde somit zweifache Stadtmeisterin.

In der B-Klasse traten drei Jungen an. Im Modus "Jeder gegen jeden" belegte Fabian Klose (TTC Au) Platz 1 vor seinem Vereinskameraden Fabian Schubert und Fiete Lipfert (TTC Alexanderhütte). Da er auch im Doppel erfolgreich war, wurde er zweifacher Stadtmeister.

In der C-Klasse der Schüler gab es nur zwei Meldungen und im dramatischen Endspiel schlug Lee Weber (SG Neuses) Emil Peterhänsel (TTC Alexanderhütte) mit 3:2.

Bei der Siegerehrung dankte der Vorsitzende Wolfgang Weidner Rosalinde Hanna mit ihren vielen Helfern aus den Reihen der SG Neuses. gh