Neuseser FCB-Fans helfen mit einer Trikotverlosung

Der FC-Bayern-Fan-Club "Neuseser Flößer" besteht seit 25 Jahren. Bei der Jubiläumsfeier wurde ein Bayern-München-Trikot mit Original-Unterschriften für den guten Zweck verlost. Hierbei kamen - noch aufgestockt - 650 Euro zusammen. Nun erfolgte die Spenden- sowie Gewinn-Übergabe.

1994 gründeten 28 Anhänger des Deutschen Rekordmeisters den Fan-Club "Neuseser Flößer". Das 25-jährige Jubiläum wurde am 13. Juli am Flößerplatz gebührend gefeiert. Ein großes Anliegen war es den Mitgliedern mit Axel Schrepfer an der Spitze, mit dem Erlös des Festtags Gutes zu tun.

Bei einer Verlosung für den guten Zweck konnte ein Trikot des FC Bayern München mit originalen Unterschriften der aktuellen Mannschaft gewonnen werden, das dem Fanclub vom Double-Gewinner zum Jubiläum überlassen wurde. Das Glück hold war Gertraud Schrepfer, deren Los von der am Festabend aufspielenden Band "Die unglaublichen Spezialisten" gezogen wurde.

Bei der Gewinnübergabe am Montag freute sich die Friedrichsburgerin sehr über das Trikot des Rekordmeisters. Gleichzeitig erfolgte auch die Spendenübergabe an den "Verein zur Förderung sozialer Maßnahmen e.V. im Landkreis Kronach", die von dessen Vorsitzenden Rolf Müller entgegen genommen wurde.

Bei der Verlosung waren circa 300 Lose zu je zwei Euro verkauft worden. Der Fanclub rundete die Summe auf 650 Euro auf. Rolf Müller zeigte sich sehr dankbar über die Hilfsbereitschaft der Bayernfans. "Mit diesem Geld ist wieder einigen Familien im Landkreis geholfen", versicherte er. Fanclub-Vorsitzender Axel Schrepfer freute sich seinerseits, mit der Spende so viel Gutes bewirken zu können. hs