Neuseser Bayern-Fans feiern mit Menschenkicker-Turnier

Den FC-Bayern-Fanclub "Neuseser Flößer" gibt es seit 25 Jahren. Das Jubiläum wird am Samstag, 13. Juli gefeiert. Am 26. September 1994 gründeten 28 Anhänger des Deutschen Rekordmeisters im Gasthaus Kohlmann den FC-Bayern-Fanclub "Neuseser Flößer". Heute zählt der Verein 135 Mitglieder.

Alljährlich organisiert der Fan-Club, der seit 1996 auch Mitglied der FC Bayern München Fan-Club-Vereinigung Oberfranken ist, zwei bis drei Fahrten zu Bundesligaheimspielen sowie ab und zu auch zu Auswärtsspielen. Das Gesellige pflegt man durch die Ausrichtung verschiedener Feiern und Aktivitäten im Jahreslauf - wie beispielsweise das Sommerfest und Herbstfest, eine Nikolaus- und Weihnachtsfeier oder auch gemeinsame Weinfahrten. Gerne kommt man auch zum Fernsehschauen von Fußballspielen im Vereinszimmer, der kleinen aber feinen "Neuseser Allianz Arena", zusammen.

Die Neuseser Bayern-Fans laden herzlich zum gemeinsamen Feiern des Jubiläums ein. Der Festtag beginnt um 11 Uhr am Flößerplatz, wo es um 12 Uhr bei einem großen Menschenkicker-Turnier spannend wird. Die drei siegreichen Mannschaften dürfen sich auf Geldpreise in Höhe von 75 Euro, 50 Euro sowie 25 Euro freuen.

Im Rahmen eines kleinen offiziellen Teils werden um circa 18 Uhr die Gründungsmitglieder des Fanclubs geehrt. Für das leibliche Wohl ist am Festtag unter anderem mit Grillwaren und Sau am Spieß sowie ab 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen ebenso bestens gesorgt wie für die musikalische Umrahmung. Ab 16 Uhr spielt die Neuseser Flößerkapelle zünftig auf, während beim großen Festabend ab 19 Uhr "Die unglaublichen Spezialisten" für ausgelassene Stimmung sorgen werden. Auch an die jüngsten Besucher, die sich auf Kinderschminken freuen dürfen, wurde gedacht.

Ein echtes Highlight am Abend ist die Verlosung eines Bayern-München-Trikots mit den Original-Unterschriften aller aktuellen Bayern-Spieler, das dem Fanclub vom Double-Gewinner zum Jubiläum überlassen wurde. Die Einnahmen der Verlosung kommen dem "Verein zur Förderung sozialer Maßnahmen e.V." zu Gute. Der Verein - eine Gemeinschaftinitiative von Sozialpartnern des Landkreises - leistet schnelle, unbürokratische Hilfe für Menschen in Notsituationen im gesamten Landkreis Kronach. Es ist nicht das erste Mal, dass die Neuseser Bayern München-Fans großes Herz zeigen; spendeten sie doch bereits schon für den örtlichen Kindergarten und bei persönlichen Schicksalen.

Die Einladung zum Mitfeiern richtet sich an die ganze Bevölkerung - ob Fußball-Anhänger oder nicht. hs