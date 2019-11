Neuses II überrascht gegen Haßlach

In der Tischtennis-Bezirksklasse A der Damen hat die TS Kronach I mit einem Heimsieg gegen den TSV Windheim II seine Tabellenführung verteidigt. Den zweiten Platz belegt die SG Neuses II, die unerwartet deutlich den SC Haßlach abfertigte. Auf das erste Erfolgserlebnis muss die dritte Windheimer Mannschaft nach der erneuten Niederlage gegen Kronach II warten.

TS Kronach - TSV Windheim II 7:3

Auch in ihrem achten Spiel blieb die TS Kronach ungeschlagen. Mit einer 3:0- beziehungsweise 5:1-Führung brachten sich die TSK-Damen auf die Gewinnerstraße. In den letzten vier Einzeln gab es auf jeder Seite zwei Siege, die aber den Gästen nichts mehr nutzten. Satzverhältnis: 25:13.

Ergebnisse: Bayer/Heim - Backer/Löffler 3:2, Bayer - Löffler 3:0, Heim - Backer 3:0, Brückner - Löffler 2:3, Heim - Schmitt 3:1, Bayer - Backer 3:1, Brückner - Schmitt 2:3, Heim - Löffler 3:0, Brückner - Backer 0:3, Bayer - Schmitt 3:0.

SG Neuses II - SC Haßlach 9:1 Nach dieser zweiten Niederlage in Folge gehört Haßlach vorerst nicht mehr zu den Spitzenteams. In Neuses gelang nur Nadja Eisenbeiß ein Einzelsieg. In sechs der zehn Begegnungen blieben die SG-Damen ohne Satzverlust und bleiben der TS Kronach I auf den Fersen. Sätze: 29:7.

Ergebnisse: Schrafft/Kleylein - Eisenbeiß/Matthes 3:0, Schrafft - Matthes 3:0, Kleylein - Eisenbeiß 2:3, Göbel - Matthes 3:0, Kleylein - Toth 3:0, Schrafft - Eisenbeiß 3:2, Göbel - Toth 3:0, Kleylein - Matthes 3:1, Göbel - Eisenbeiß 3:1, Schrafft - Toth 3:0.

TSV Windheim III - TS Kronach II 2:8

Mit einem 4:0-Vorsprung hatten die Gäste den Grundstein zum Auswärtserfolg gelegt. Die beiden Zähler für den TSV gingen auf das Konto von Leonie Löffler. Beste Punktesammlerin bei Kronach war Susanne Zimmermann (3,5). Sätze: 9:26.

Ergebnisse: Frauenhofer/Hammerschmidt - Zimmermann/Babinsky 1:3, Hammerschmidt - Lieb 0:3, Löffler - Zimmermann 1:3, Frauenhofer - Böhm 0:3, Löffler - Babinsky 3:2, Frauenhofer - Zimmermann 0:3, Hammerschmidt - Babinsky 0:3, Löffler - Böhm 3:0, Hammerschmidt - Zimmermann 1:3, Frauenhofer - Lieb 0:3.