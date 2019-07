Neuschleichacher Pilger begleitet bestes Wallfahrerwetter

Was ist bestes Wallfahrerwetter? Wenn die Pilger nicht tropfnass in die Basilika einziehen - weder schweißgebadet noch vom Regen geduscht. Insofern hatten die Männer und Frauen, die sich von Neuschleichach nach Vierzehnheiligen aufmachten, bestes Wallfahrerwetter.

Immer wieder gingen zwar die Blicke gen Himmel, rechts und links des Weges sah man Regenschauer niedergehen. "Aber da gab es wohl eine schützende Hand über uns", meinte Wallfahrtsorganisator Michael Schumm.

Pünktlich um 13 Uhr zogen die Wallfahrer dann in die Basilika Vierzehnheiligen ein, beteiligten sich am Abend am Wallfahrtsamt mit Lichterprozession, bei der Claudia Ullrich für ihre 25. Wallfahrt geehrt wurde.

Treue Wallfahrer geehrt

Nach der heiligen Messe am nächsten Morgen machten sich die Steigerwälder auf den Heimweg, und um 16.30 Uhr empfing Pastoralreferentin Barbara Heinrich die Pilgerschar in der heimischen Anna-Kapelle. Dort wurden für siebenmaliges Wallen Hans Eichhorn und Siegfried Schneider geehrt.

Der Dank von Organisator Michael Schumm ging an die Gemeinde Oberaurach für das Begleitfahrzeug und an den Kriegerverein Neuschleichach, der die Wallfahrt finanziell unterstützt hatte. Schumm dankte ferner allen Vorbeterinnen, Fahnenträgern und allen, die zum Gelingen der Wallfahrt beitrugen. sw