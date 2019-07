Neuschleichach pilgert

"Lauft nur, ich werde euch tragen, euch hinführen bis ans Ziel". Unter diesem Leitspruch startet die Vierzehnheiligenwallfahrt am Samstag, 13. Juli, um 3 Uhr in der Annakapelle in Neuschleichach. Nach einer Frühstückspause in Appendorf (7.30 Uhr), wo meist weitere Wallfahrer dazukommen, geht es nach Breitengüßbach und mit dem Zug nach Bad Staffelstein. Der Pilgerweg führt die Wallfahrer zur Basilika, dort ist um 13 Uhr der Einzug. Das Wallfahrtsamt wird am Sonntag, 14. Juli, um 9 Uhr gefeiert. Die Rückkehr der Wallfahrer ist für 16.30 Uhr geplant. Für Gebetsanliegen, die mit auf den Weg gehen sollen, steht in der Annakapelle ein Gebetskasten. sw