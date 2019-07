Bamberg vor 14 Stunden

Vortrag

Neurologie und Reha

Um neurologische Rehabilitation geht es in dem Vortrag "Was neurologische Reha leisten kann" am Mittwoch, 3. Juli, um 16.15 Uhr im Klinikum am Michelsberg, St.-Getreu-Straße 18. Die Fachärztin Dr. Ann...