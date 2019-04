Neuraths "Tränen"

Es ist ein außergewöhnlicher Abend, den der Richard-Wagner-Verband Bamberg in Kooperation mit der Volkshochschule Bamberg Stadt am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr im Großen VHS-Saal veranstaltet. "Ins Offene: Komponieren heute" heißt der Vortrag von und mit dem Bamberger Komponisten Jochen Neurath, der die Theorie besonders reizvoll mit der Praxis verbindet, denn es gibt dazu hochrangige Musikbeispiele - nicht etwa vom Band, sondern live. Der Eintritt ist frei.

Zunächst spricht der 1968 geborene Komponist über die Bedingungen des Komponierens, wie sie sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts darstellen - mit Rückblicken auf die sozialen, ökonomischen, geistesgeschichtlichen und ästhetischen Veränderungen seit Richard Wagners Zeiten. Das Publikum hat andere Erwartungen, der Künstler andere Ziele als sein Pendant im 19. Jahrhundert - und genau diesen Verschiebungen und ihrem Einfluss auf das tägliche Arbeiten spürt Neurath nach.

Veritable Uraufführung

Den musikalischen Teil des Abends bestreiten die junge Mezzosopranistin Taxiarchoula Kanati und der Pianist Stefan Schreiber. Die beiden Künstler aus Stuttgart werden nicht nur Richard Wagners "Wesendonck"-Lieder vortragen, sondern mit dem eigens dafür komponierten Liederzyklus "Tränen" von Jochen Neurath auch eine veritable Uraufführung.

Der Zyklus "Tränen" ist für Neurath die erste durchkomponierte Partitur nach einer längeren Phase, in der er in seinen Werken Performance-Elemente, Improvisatorisches und ausformulierte Passagen miteinander verbunden hat. Die "Live"-Erfahrungen aus den vorangegangenen Stücken sind allerdings deutlich in das neue Werk eingegangen. Die Texte - von Friedrich Hölderlin, August von Platen und Rainer Maria Rilke - bilden in vier Stationen, die einen Tageslauf durchschreiten, ein inneres Drama ab. red