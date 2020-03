Neuntklässler als Forscher

Experimentieren wie echte Forscher in einem Labor der Universität Bayreuth? Kaum sichtbare Flüssigkeitsmengen vermischen mit Hilfe von Mikropipetten? Die eigene Erbinformation aus Mundschleimhautzellen sichtbar machen? Und das Ganze auf Englisch?

All das erlebten die 9. Klassen des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums beim Besuch des bilingualen Demonstrationslabors Bio- und Gentechnik an der Uni Bayreuth. So erhielten die Schüler spannende Einblicke in die Genetik und in die Arbeitsweisen von Wissenschaftlern.

Um die Bedeutung von Englisch als Sprache der Wissenschaft zu verdeutlichen, erfolgten Erklärungen und Diskussionen in der Fremdsprache. Dies war eine tolle Erfahrung für die Schüler. Natürlich durfte in der Mittagspause auch ein Besuch der Mensa der Universität nicht fehlen. So erlebten sie einen rundum gelungenen Tag mit spannenden Einblicken in die Welt der Forschung und in die Abläufe an einer Universität.

Die Biologielehrerin Stefka Schleiffer: "Das Demonstrationslabor an der Uni Bayreuth ist für die Schülerinnen und Schüler eine tolle Möglichkeit, einen Blick über den Tellerrand der Schule zu werfen. An diesem außerschulischen Lernort können sie das Arbeiten an einem Labor der Universität kennenlernen." Und der Neuntklässler Nils bilanziert: "Ich fand es cool, dass man seine eigene DNA sehen konnte, weil man das nicht jeden Tag erleben kann." red