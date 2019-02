Neunter Sieg in Serie bringt vorzeitig die Meisterschaft

18:0 Punkte hat die zweite Mannschaft der Schwürbitzer Zimmerstutzen-Schützen-Gesellschaft II gesammelt - und sicherte sich so vorzeitig die Meisterschaft in der Luftgewehr-Gauliga II. Der Aufstieg in die Gauoberliga ist aber noch nicht sicher.

Die Schwürbitzer sind hier auch von anderen Teams abhängig. Zum einen ist für den Aufstieg die Gesamtringzahl aller Meister der drei Gauligen relevant, zum anderen ist entscheidend, welche Mannschaften aus den oberen Ligen absteigen. Nach ihrer tollen Saison hoffen die Schwürbitzer jedoch, dass sie sich in der kommenden Saison in der Gauoberliga beweisen können. Schließlich zeigten sich die Göritzen-Schützen im kompletten Saisonverlauf hoch konzentriert. Gerade gegen die Verfolger aus Lichtenfels und Neuensorg boten Mannschaftsführer Michael Tischler, Stefan Wich, Jessica Kluge und Jasmin Münch Bestleistungen. Wich und Tischler legten mit einer Durchschnitts-Ringzahl von 371 beziehungsweise 372 den Grundstein für die Meisterschaft. Kluge mit 364 Ringen und Münch, die aus der eigenen Jugend in die zweite Mannschaft aufstieg, mit 357 Ringen, trugen ihren Teil zu den ausgeglichen starken Mannschaftsleistungen bei. sam