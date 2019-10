Neunter gegen Achten

In der Kreisliga Bamberg der Fußballerinnen empfängt der FC Baunach am Sonntag um 10.45 Uhr die SG Eicha II/Einberg.

Kreisliga Bamberg

FC Baunach - SG Eicha II/Einberg

Beide Mannschaften sind bisher noch nicht ins Rollen gekommen, was die Plätze 8 der SG und 9 der Gastgeberinnen unterstreichen. Während die "Trächerinnen" aus sechs Partien einen "Dreier" holten, warten die Baunacherinnen nach zwei Remis noch auf ihren ersten Saisonsieg. Diesen wollen sie am Sonntag landen.

Kreisliga Schweinfurt

FC Schweinfurt 05 II - SV Gemeinfeld

Laut SV-Trainer Glock wird am Sonntag (13 Uhr) viel von der Tagesform beider Mannschaften abhängen - und mit welchem Kader die Gastgeberinnen auflaufen werden. Da die erste Mannschaft der "Schnüdel" bereits am Samstag spielt, ist die Möglichkeit groß, dass sie "ausstopfen". Somit dürfte es erneut ein schweres Spiel für die Gemeinfelderinnen werden. Daher legt Glock ein verstärktes Augenmerk auf seine Abwehr, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.

SV Friesenh./Frickend. - SG Kürnach/Heidingsf.

Mit den Gästen stellt sich am Samstag (16 Uhr) eine abwehrstarke Truppe vor, die erst zwei Gegentreffer hinnehmen musste und nach zwei Siegen und zwei Punkteteilungen noch ungeschlagen ist. Nicht ganz so gut sieht es bei den den Gastgeberinnen aus, die am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg feierten, jedoch weiterhin in der unteren Tabellenregion der Liga platziert sind. Ihre Probleme liegen weitgehend in der Defensive, was die bereits 19 Gegentore aufzeigen. Will man gegen die favorisierten Gäste bestehen, ist eine kompakte Abwehrleistung gefragt. di