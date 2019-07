Neunkirchener Ansichten im Museum

Zum Bürger- und Heimatfest am kommenden Wochenende und bis einschließlich 1. September zeigt das Felix-Müller-Museum in Neunkirchen am Brand eine kleine Auswahl Neunkirchener Ansichten von Felix Müller aus den 1950er, 60er und 70er Jahren: Blicke auf St. Michael (Bild: von Süden gesehen, noch mit dem ehemaligen Unteren Mühlweiher, Ölkreide, 1950er Jahre), der Klosterhof, noch mit dem alten Klosterspeicher (1972 abgerissen), sowie Bilder vom Hetzleser Berg. Ergänzend dazu: Selbstporträts und Porträts seiner Frau Gertrud und seiner Mutter Josefa, Landschaften und Bauernhäuser aus der Gegend von Laubendorf aus den 1930er Jahren, Bilder aus Russland, 1942 in Smolensk entstanden, sowie einige sommerliche Blumenbilder. Das Museum ist am Bürger- und Heimatfest auch am Samstag, 20. Juli, 15 bis 17 Uhr geöffnet, ansonsten immer sonntags von 15 bis 17 Uhr. Führungen sind nach Vereinbarung unter Telefon 09134/1837 möglich. Foto: Filler, Eckental