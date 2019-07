Neunjähriger prallt mit Fahrrad in einen BMW

Leicht verletzt worden ist ein neunjähriger Fahrradfahrer am Dienstagabend in der Unteren Kellerstraße in Forchheim. Der Junge überfuhr mit dem Rad den dortigen Zebrastreifen und prallte in den grauen BMW eines 36-Jährigen, der auf der Unteren Kellerstraße fuhr. Durch den anschließenden Sturz zog sich der Junge leichte Verletzungen zu. Eine sofortige ärztliche Versorgung war laut Bericht der Polizeiinspektion Forchheim nicht nötig. Am BMW wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro.