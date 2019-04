Neunjähriger ist bayerischer Jugendmeister

Der Höhepunkt der Monatsversammlung für den Vogelzucht- und Schutzverein (VZV) Kronach war die Siegerehrung der Vereinsmeister 2018. Diese fand kürzlich im Vereinslokal "Zur schönen Aussicht" in Küps statt. Vorsitzender Karl-Heinz Rehm zeigte sich begeistert von der Qualität der Tiere mit vielen herausragenden Ergebnissen und sehr hohen Punktzahlen. Aus seinen Händen erhielten die Vereinsmeister beziehungsweise Preisträger sehr schön gestaltete - auf die jeweiligen Vogelarten abgestimmte - Urkunden und prächtige Pokale. Da man erstmals in der fast 40-jährigen Vereinsgeschichte keine eigene Ausstellung durchgeführt hatte, hatte für die Ermittlung der Vereinsmeister die 40. Meisterschaft der Interessengemeinschaft Fränkischer Vogelzüchter in Rödental herhalten müssen. Ein dickes Lob zollte Rehm gerade auch dem neunjährigen Jugendaussteller sowie frischgebackenen Farbenwellensittich-Vereinsmeister sowie Gewinner des Wanderpokals für den besten Farbenwellensittich, Torben Donau aus Friesendorf bei Coburg. Torben wurde nämlich auch bayerischer Jugendmeister mit seinen Wellensittichen dunkelgrün oliv. Mit seinen tollen Bewertungen habe der Junge die "alten Hasen" durchaus ein wenig das Fürchten gelehrt, meinte Rehm. In diesem Jahr wird der VZV Kronach am 2. und 3. November die Meisterschaft der Interessengemeinschaft Fränkischer Vogelzüchter ausrichten, aus deren Ergebnissen dann die diesjährigen Vereinsmeister ermittelt werden. Heike Schülein