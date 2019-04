Neunjähriger fährt mit Rad in Auto

Ein neunjähriger Junge ist am Dienstagnachmittag im Ludwigsstadter Ortsteil Lauenhain mit seinem Fahrrad unvermittelt aus einer Hofausfahrt auf die Frankenwaldstraße gefahren. Eine Frau, die mit ihrem Auto auf der Frankenwaldstraße unterwegs war, hatte nach Zeugenaussagen keine Chance, den Zusammenstoß zu vermeiden. Nach ersten Ermittlungen hielt sie sich an die in diesem Bereich geltende Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. pol