Neun Urenkel machen Freude

Im Kreise ihrer Familie, Freunde und Nachbarn beging Erika Meußgeier ihren 85. Geburtstag. Auch Erster Bürgermeister Bernd Rebhan ließ es sich nicht nehmen, der Jubilarin zu gratulieren und im Namen des Marktes Küps ein Präsent zu überreichen.

Erika Meußgeier stammt gebürtig aus Wüstbuch (Fischbach), wo sie auch ihren Mann Michael kennenlernte. Aus der Ehe gingen die drei Kinder Gisela Ebert, Rosemarie Imling-Hörstel und Elmar Meußgeier hervor.

Zur Familie zählen heute sieben Enkel und mittlerweile neun Urenkel, auf die die Jubilarin mit Freude blickt. 1957 schuf sich die Familie in Oberlangenstadt ihr eigenes Heim.

Bereits mit 14 Jahren arbeitete die Jubilarin in der Edelstein-Porzellanmanufaktur in Küps und war dort bis zu deren Schließung im Jahr 1974 angestellt. In den Anfangsjahren fuhr sie dabei den Weg von Wüstbuch nach Küps täglich mit dem Fahrrad. Anschließend arbeitete sie ein weiteres Jahrzehnt bei KeraKüps, bevor auch dieses Unternehmen die Produktion einstellte. Bis zum Eintritt in den Ruhestand war sie noch in verschiedenen Betrieben tätig. red