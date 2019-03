Neun Urenkel gratulierten Tina Jungkunz

Bei guter Gesundheit konnte die beliebte Baiersdorferin Tina Jungkunz ihren 90. Geburtstag feiern.

1929 hat sie in Gärtenroth das Licht der Welt erblickt. Ihre Kindheit war von Entbehrungen und Schicksalsschlägen geprägt. So verstarben beide Elternteile, als sie erst zehn Jahre alt war, kurz hintereinander. Nach den Kriegswirren baute sie sich mit ihrem Mann Andreas in Baiersdorf eine Zukunft auf, und 1957 wurde das neue Eigenheim bezogen, wo dann die beiden Söhne Edwin und Wilmar die Familie vervollständigten.

Neben der Hingabe an ihre Familie wurde der Garten Hobby und Lebensgrundlage zugleich. Noch heute kann man sie darin werkeln sehen. Eine zuverlässige Größe war sie auch bei ihrer Schwester Elsa in deren großer Gastronomie, wo sie selbst an Feiertagen gerne helfend zur Seite stand.

Ihre Söhne schenkten ihr sechs Enkel, welche ihr wieder neun Urenkel bescherten. Diese sind natürlich Omas Lieblinge. So war Enkel Patrick zum Ehrentag der Oma aus Rostock angereist. Da sie auch in ihrem Bekannten- und Nachbarskreis als sehr hilfsbereit gilt, hatten sich natürlich viele Gäste eingefunden, um der Jubilarin zu gratulieren.

Von der Gemeinde gratulierte Bürgermeister Robetr Hümmer und wünschte Tina Jungkunz noch viele gesunde Jahre im Kreise der Familien. Vom Kapellenbauverein Baiersdorf wünschte Bernhard Gack Gesundheit und Wohlergehen. rdi