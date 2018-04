Neun Tage nach Weißrussland

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bietet von Samstag, 23. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, eine neuntägige Busrundreise nach Weißrussland an. Das Land war in beiden Weltkriegen Schauplatz heftiger Kämpfe und im Zweiten Weltkrieg einer der Schwerpunkte des Partisanenkrieges. Während des gesamten Aufenthaltes in Weißrussland gibt es eine deutschsprachige Reiseleitung. Anmeldungen sind noch bis Donnerstag, 19. April, möglich. Es wird ein Reisepass für das Visa benötigt. Ausführliche Informationen erhalten Interessierte beim Volksbund, Bezirksverband Oberfranken, Bayreuth, Telefon 0921/98565, E-Mail bv-oberfranken@volksbund.de. red