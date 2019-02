Neun Tage gemeinsam gebetet

Neun Tage lang versammelten sich zahlreiche Beter zur gemeinsamen Lourdesnovene in der Pfarrkirche St. Bartholomäus Kirchehrenbach vor der festlich geschmückten Lourdesmadonna. Diese fand für die gesamte neuntägige Gebetszeit ihren Platz im Altarraum der Kirche.

Verschiedene Lektoren gestalteten zusammen mit Pfarrer Oliver Schütz die Andachten, die auch jeweils mit einer Eucharistiefeier abgeschlossen wurden.

Mit dem Fest "Unserer Lieben Frau von Lourdes", gleichzeitig Welttag der Kranken, fanden die Gebetstage ihren Abschluss. Den feierlichen Schlussgottesdienst feierte Pfarrer Oliver Schütz zusammen mit Pfarrer i. R. Josef Kraus und den zahlreichen Betern. Am Schluss folgte eine Lichterprozession durch die Kirche, bei der viele Strophen des Lourdesliedes erklangen und beim "Ave Maria" die brennenden Kerzen erhoben wurden. Viele Besucher aus der Pfarrei und den umliegenden Gemeinden bildeten in den neun Tagen eine große Gebetsgemeinschaft in den verschiedensten persönlichen und allgemeinen Anliegen. red