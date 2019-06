Neun neue Ehrenmitglieder

Das Gründungsfest begann mit einem Gottesdienst für die VfL-Mitglieder durch den Comboni-Pater Roberto aus Uganda. In seiner Predigt zeigte er Berührungspunkte von Sport und Glaube auf und zitierte: "Siege entstehen zuerst in den Köpfen."

Anschließend zogen die Kirchgänger gemeinsam zum Frühschoppen und offiziellen Programmpunkten ins Gemeinschaftshaus. Nach einer kurzen Begrüßung des Vorsitzenden Jürgen Haller gratulierte die Singgemeinschaft Liederkranz Dobenreuth - Pinzberg unter ihrem Leiter Alexander Ezhelev musikalisch mit den Liedern "Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten?", "Die südliche Sommernacht" und später "Heaven is a wonderful place".

Der Schirmherr, Altlandrat Reinhardt Glauber, unterstrich in seinem Vortrag die Bedeutung der Ehrenamtlichen, ohne die 60 Jahre Vereinsleben nicht möglich gewesen wären. Dann sprach er sich gegen den Egoismus aus, der an sich schon dem Mannschaftssport widerspricht. Er versprach seine Mithilfe bei der Erweiterung des Sportangebots, beispielsweise durch Bogenschießen. Als Geschenk lädt er den Vorstand des VfL in ein Restaurant ein.

Rosi Kraus vertrat Landrat Ulm (beide CSU) und überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landes-Sportverbands, Edmund Mauser, verwies darauf, dass Erfolg nicht alles sei, sondern Mannschaftsgeist und Idealismus mindestens genauso wichtig seien.

Der Pinzberger Bürgermeister Reinhard Seeber (CSU/BB), der mit drei weiteren Gemeinderäten erschienen war, gratulierte, ging kurz auf das derzeit etwas frostige Verhältnis zwischen ihm und dem VfL ein und versprach, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden werde.

Vorsitzender Jürgen Haller berichtete anschließend aus der Chronik des VfL Dobenreuth (Verein für Leibesübungen): Eigentlich wurde der Verein schon 1929, also bereits vor 90 Jahren im Gasthaus Weisel gegründet, war damals ein Handballverein, der auf Initiative von Georg Weißmeier aus Kunreuth zusammen mit Spielern aus Kunreuth entstand. Man spielte barfuß auf einem Platz bei Steingraben, also auf halbem Weg nach Kunreuth. In der Nazizeit schlief der Verein wieder ein, nachdem das Vermögen an die Mitglieder verteilt und die Trikots wieder eingesammelt worden waren.

1959 erweckte Anton Dennerlein, heute Ehrenvorsitzender des VfL und bis heute Motor des Vereins, diesen zu neuem Leben, jetzt als Fußballverein. Den Sportplatz stellte Hans Lang zur Verfügung. Als größten sportlichen Erfolg konnte der VfL Dobenreuth 1980 die Meisterschaft in der C-Klasse verbuchen. Spielgemeinschaften mit dem TSV Kunreuth und eine gemeinsame Altherrenmannschaft (1987 bis 1993) zeugen von gemeindeübergreifenden Versuchen den Nachwuchsproblemen Lösungen entgegenzusetzen.

Mit moralischer Unterstützung des Pfarrer Fiedler in Pinzberg wurde 1989 der Sportplatz durch Tausch mit anderen Grundstücken als Eigentum erworben.

Ein Gemeinschaftshaus

Als das Vereinslokal Weisel 1990 seine Pforten schloss, überzeugte der damalige Bürgermeister der Gemeinde Pinzberg, R. Glauber, den VfL, dass nicht ein neues Sportheim, sondern ein Gemeinschaftshaus für alle Dobenreuther Vereine der richtige Weg sei. 1997 konnte dieses Gemeinschaftshaus eingeweiht werden, wobei sich sehr viele Dobenreuther Bürger bleibende Verdienste erworben haben. 2005 wurde ein Kinderspielplatz am Gemeinschaftshaus angelegt, der von den Vereinen vorfinanziert wurde.

2009 hatte der VfL drei aktive Schiedsrichter, weshalb mit der Schiedsrichtergruppe Forchheim bis heute ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt wird. Seit 2013/14 veranstaltet die Hundestaffel "Flotte Franken" auf dem Sportplatz, dessen Spielbetrieb seit 15 Jahren ruht, ein jeweils dreitägiges Agility-Turnier.

Jürgen Haller leitet den VfL seit 2004 und ist bereit, auch künftig auf veränderte Zeiten entsprechend zu reagieren. Er wolle niemals nie sagen und rief zur Zusammenarbeit auf, denn Gemeinschaft mache stark.

Mit den Vorstandskollegen Herbert Brehm und Alfons Jakob nahm er dann die Ehrungen für langjährige Mitglieder vor: 16 Mitglieder sind seit 20 Jahren dabei, fünf seit 25 Jahren, vier seit 40 Jahren. Die neun Ur-Mitglieder, die den Verein vor 60 Jahren zum zweiten Mal aus der Taufe gehoben haben, sind: Franz Pleichinger, Horst Weiskopf, Rudolf Stein, Manfred Wilhelm, Rudolf Galster, Konrad Dennerlein, Alfred Hack, Rudolf Riedl und der Ehrenvorsitzende Anton Dennerlein. Alle sind nun Ehrenmitglieder und erhielten entsprechende Urkunden.

Schließlich gratulierten alle Dobenreuther Vereine sowie befreundete Sportvereine aus den Nachbarorten, dankten für vielfache Unterstützung, erinnerten an Dobenreuther Mitspieler in ihren Mannschaften und überreichten Umschläge.

Die reiche Vergangenheit mit ihrem stets lebendigen Mannschaftsgeist berechtigt zu den mehrfach geäußerten Zukunftshoffnungen auf weitere 60 Jahre Vereinsleben. Alfons Eger