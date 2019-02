Neun neue Baugrundstücke

Im Bereich der Fortunastraße, am nördlichen Ortsausgang von Schlüsselfeld, sollen neun Baugrundstücke geschaffen werden. Mit dem Aufstellungs- und Billigungsbeschluss brachte die Stadt das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans "Am Weinberg/Am Galgenberg" auf den Weg. In der Stadtratssitzung erläuterte Gerhard Wittmann noch einmal die Planung.

Bereits in der Januar-Sitzung hatte das Gremium den Entwurf - insbesondere wegen der Dachformen - ausführlich diskutiert. Die Mehrheit der Räte hatte sich dann für Satteldächer entschieden. Diese Dachform wurde auch in die Festsetzungen aufgenommen: Im künftigen Baugebiet sind ausschließlich Satteldächer mit einer Neigung von mindestens 25 Grad zulässig. Die Eindeckung habe "mit Ziegeln in rötlicher Farbe" zu erfolgen.

Auch mit dem Konzept der "Mitfahrbänkla" beschäftigten sich die Stadträte. Bürgermeister Johannes Krapp (CSU) hatte sich dazu Oswald Siebenhaar, den Bürgermeister von Langensendelbach, in die Sitzung geholt, der viel Erfahrung mit dieser Fahrmöglichkeit hat. Die Kunst sei, den richtigen Standort für so eine Mitfahrgelegenheit zu finden, berichtete Krapp. Der Platz müsse aber auch sicher sein, damit der Autofahrer aus dem Verkehr ausscheren könne. Nach einem solchen Standort werde jetzt gesucht.

Interessant wäre eine solche Mitfahrgelegenheit in Schlüsselfeld und in Aschbach. Sofern es funktioniere, könne man das auch weiter ausbauen, so Bürgermeister Krapp. see