Neun "Mieterführerscheine" an Migranten überreicht

Neun weitere "Mieterführerscheine" übergab die Abteilungsleiterin am Landratsamt Lichtenfels, Kathrin Bullmann, am Donnerstag im Burgkunstadter Rathaus. Mit diesem Zertifikat sollen die Migranten potenziellen Vermietern künftig ihre Eignung als seriöse Mieter belegen können.

In einem aus fünf Modulen bestehenden Trainingsprogramm hatten sie sich dafür qualifiziert. Bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist es eine der größten Herausforderungen, privaten Wohnraum für diese zu finden, weiß Karin Pfeiffer, Integrationslotsin am Landratsamt. Viele anerkannte Flüchtlinge müssten, obwohl sie eigentlich ausziehen dürften, weiterhin in beengten Gemeinschaftsunterkünften ausharren, weil sie im Landkreis keine Mietwohnung finden.

Um diese Situation zu verbessern, hat Karin Pfeiffer gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern ein Projekt zur Mieterqualifizierung gestartet. Nach dem Vorbild des "Neusässer Konzepts" geht es ganz konkret darum, den teilnehmenden Migranten ein fundiertes Wissen zum richtigen Verhalten als Mieter zu vermitteln und ihnen Hilfe zur Selbsthilfe bei der Bewerbung um eine Mietwohnung zu geben. Gleichzeitig sollen bei Vermietern eventuell vorhandene Vorbehalte oder Bedenken abgebaut werden.

Insgesamt 45 Teilnehmer aus Schönbrunn, Burgkunstadt, Weismain und Lichtenfels haben in den vergangenen knapp zwei Jahren den "Mieterführerschein" erhalten. Lerninhalte waren beispielsweise Mülltrennung, Ruhezeiten, richtiges Heizen und Lüften, Kommunikation mit dem Vermieter, Besichtigungstermine oder der Mietvertrag. red