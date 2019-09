Neun Künstler stellen aus

"The same procedure as every year", mit diesem bekannten Spruch aus "Dinner for one" eröffnete Tanja Engelke zusammen mit Kurt Neubauer die Pressevernissage zu "Kunst und Genuss". Die Aktion unter dem Schirm des Tourismusvereins "Rund ums Walberla" fand im Berggasthof Hötzelein in Regensberg statt, da, wo sie genau vor 16 Jahren ihren Anfang nahm.

An acht Kunststationen stellen dieses Jahr neun Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Engelke verspricht eine hochkarätige, vielfältige und abwechslungsreiche Mischung. Georg Hötzelein begrüßte als Hausherr und Zweiter Vorsitzender des Tourismusverein besonders den Vorstandsvorsitzenden Gregor Scheller vom Hauptsponsor Volksbank Forchheim.

Preisverleihung am Ende

Bürgermeister Anja Gebhardt (SPD), Kirchehrenbach, und der stellvertretende Bürgermeister Wilhelm Sponsel (WVO) aus Leutenbach vertraten die politische Ebene der Gemeinden rund um das Walberla. Die Volksbank, Landrat Hermann Ulm (CSU) und fünf Gemeinden loben am Ende der Vernissage auch die Preise für die von einer Jury gewählten drei erstplatzierten Kunstwerke aus.

Hötzelein erinnerte an die Anfänge mit den drei Stützen Volker Hahn als Designer und Ernst Jürgen Dahlmann als Vorsitzender des Tourismusvereins, Heidi Derbfuß und die Gasthäuser sowie Eberhard Hofmann als Organisator für die jeweils passende Livemusik. Sie bildeten die Basis für die ausstellenden Künstler.

Poster zur Ausstellung

"Wenn alle Räder ineinandergreifen, kann es funktionieren", meinte Kurt Neubauer. Zusammen mit Tanja Engelke bemühte er sich um die ausstellenden Künstler. Beide entwarfen auch die Flyer mit finanzieller Unterstützung der Volksbank. Auch dieses Jahr gibt es ein Poster zur Ausstellung an den ausstellenden Plätzen für acht Euro zu erwerben, dieses Mal gestaltet von Axel Gercke.

Für alle Sinne

Musik runde den Genuss ab, für alle Sinne, Auge, Ohr und Gaumen, meinte Neubauer. An diesem Abend lieferte das Trio "Saitenweis" aus Forchheim den musikalischen Rahmen. Im Wechsel stellten Tanja Engelke und Kurt Neubauer die einzelnen anwesenden Künstler und ihre Werke vor.

Neue Namen

Es tauchen neue Namen auf wie Anja Molendijk aus Fürth. In ihrer Arbeit geht es um Körper wie menschliche Figuren, Tiere, Pflanzen, Insekten, Fossilien. Nicht vorgestellt werden muss Volker Hahn, ein Urheber und gleichzeitig Künstler bei der Aktion. Er zählt zum Team und malt hauptsächlich vor Ort in der Natur. Dabei inspiriert ihn die Fränkische Schweiz mit ihrer sanften, kleinteiligen Landschaft und den charaktervollen Fachwerkhäusern. Jetzt können sich Kunstinteressierte freuen auf die erste Vernissage, die den Reigen bereits am kommenden Samstag, 21. September, im Anwesen der Brennerei Dahlmann-Schmidt in Mittelehrenbach um 15 Uhr eröffnet. Weitere Information finden sich unter www.kunstgenuss.walberla.de.