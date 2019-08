Neun junge Floriansjünger legen Leistungsprüfung ab

Mit Bravour legten eine Dame und acht Herren der Freiwilligen Feuerwehr Arnstein ihre Leistungsprüfung ab. Dabei mussten sie ihr theoretisches Wissen und ihre praktischen Fähigkeiten rund um den Feuerwehrdienst unter Beweis stellen.

Die Feuerwehrleute erbrachten einen tadellosen Nachweis in ihrer Feuerwehrarbeit, erklärte Schiedsrichter Kreisbrandinspektor Thilo Kraus, der zusammen mit Kreisbrandmeisterin Sigrid Mager und Kreisbrandmeister Matthias Müller die Leistungsprüfung abgenommen hatte.

Sein Dank galt Ausbildern und der Feuerwehr aus Großziegenfeld, von welcher zwei Absolventen mit bei der Leistungsprüfung dabei waren. Zudem lobte er die gute Zusammenarbeit. Ein neues Feuerwehrauto bedeutet auch mehr Übungen. Dies wurde in Arnstein, so hat es sich in der Leistungsprüfung gezeigt, in hohem Maße erfüllt.

Kommandant Gerald Zeis dankte seinen Absolventen für ihre Zeit, die sie geopfert hatten, und das Interesse an ihrer Wehr in Arnstein. Die Zusammenarbeit mit der Wehr in Großziegenfeld, welche ihre Pumpe zur Verfügung gestellt hatte und der teilnehmenden Feuerwehrkameraden von dort zeigt einen guten Gemeinschaftssinn über Ortsgrenzen hinaus. Der Weismainer Stadtrat und Kreisbrandmeister Matthias Müller überbrachte die Grüße der Stadt. Er freute sich, dass die Wehrleute in Arnstein ihre Arbeit im Dienst für die Allgemeinheit sehr gut beherrschen. Er bat, weiter Übungen besonders im Atemschutz zu verfolgen, um im Ernstfall gewappnet zu sein. Erfreulich sei, dass die erste Stufe des Bedarfsplanes mit der Stadt trotz klammer Kassen 1:1 umgesetzt worden sei. rd