Neun Chöre treten in der Kirchenburg auf

Spenden für sieben Empfänger



red



Die Wehrkirche in Hannberg liegt etwa zehn Kilometer westlich von Erlangen im Herzen von Mittelfranken und ist mit 3700 Quadratmetern Grundfläche der Anlage die größte Kirchenburg Deutschlands. Sie besitzt eine der am besten erhaltenen Wehranlagen überhaupt mit einer begrünten parkähnlichen Wehranlage rund um die Kirche Geburt Mariens. Im Jahr 2017 begann die dort ansässige Pfarrei Hannberg mit einem Open-Air-Benefizkonzert der Schaeffler Bigband den Begriff "Kultur in der Kirchenburg" zu bilden, heißt es in einem Pressebericht.Am Freitag, 29. Juni, wird es eine Fortsetzung von "Kultur in der Kirchenburg in Hannberg geben, teilt die Pfarrei mit. Bei einem "Festival der Chöre " werden neun Chöre aus der mittelfränkischen Region für einen guten Zweck als Open-Air-Benefizkonzert in der Wehranlage auftreten. Der Heßdorfer Singkreis, "Sing-a-Moll" aus Röttenbach, "Sing & Pray" der Pfarreien Hannberg und Weisendorf, die Kantorei St. Matthäus aus Erlangen, der Kirchenchor St. Magdalena aus Herzogenaurach, der Chor "Klangfarben" aus Nürnberg, der Gesangverein "Cäcilia" aus Großenseebach, das Vokalensemble "Quindici" aus Höchstadt und die Keller-Chöre aus Adelsdorf und Aisch werden nacheinander auf der Bühne stehen. Insgesamt werden über 450 Sänger bei der großen Chor-Gala auftreten.Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Jedoch werden an dem Abend vor Ort Spenden gesammelt, die den folgenden sieben sozial-karitativen Einrichtungen und Projekten zu gleichen Teilen zugutekommen werden: Bahnhofsmission Erlangen, Uganda-Projekt der Pfarrei Hannberg, Haus für Mutter und Kind in Fürth, Muskoviszidose-Regionalgruppe Mittel- und Oberfranken, familienentlastender Dienst und offene Behindertenarbeit der Lebenshilfe Erlangen, Kindergarten Weisendorf und Schultüten-Initiative der Gemeinde Röttenbach Das Ambiente der Wehrkirche Hannberg wird mit einer bunten Lichtinstallation beleuchtet sein, so dass es nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern auch für die Augen der Gäste werden soll. Integriert in die Auftritte der Chöre werden die Einsendungen zum zweiten Hannberger Fotopreis ausgestellt und die Sieger von sechs Fotokategorien ausgezeichnet.Die Kirchenburg öffnet ab 17 Uhr ihre Pforten, ab 18 Uhr bis etwa 23.30 Uhr werden die diversen Chöre ihre Auftritte haben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Wettervorhersagen für den 29. Juni sind aktuell sehr vielversprechend, so dass alles gerichtet scheint für ein tolles Kulturfest, so die Pressemitteilung weiter.Für den Organisator Thomas Willert und sein Helfer-Team gibt es noch viel zu tun. Viele Ehrenamtliche in der Pfarrei helfen bei dem Einbau einer bunten Lichtinstallation rund um die Pfarrkirche und dem Aufbau der neuen Bühnenüberdachung in Form eines afrikanischen Stretchzeltes. Beide Dinge wurden auf Basis von Spenden und Sponsoring für dieses Festival angeschafft. Weitere Informationen gibt es unter www.kultur-in-der-kirchenburg.de