Neun Bewohner des Phönix-Seniorenheims an Covid 19 erkrankt

Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt Corinna Rösler, Pressesprecherin des Landratsamtes: "Es ist richtig, dass im Pflegeheim Phönix in Neustadt aktuell neun Bewohner positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden."

Sie betont aber: "Bei Bekanntwerden der ersten Infektion sind alle erforderlichen Schutzmaßnahmen veranlasst worden. Zentraler Bestandteil dieser Maßnahmen ist die Isolierung der Bewohner und das Arbeiten in Schutzkleidung durch das Personal. Beide Maßnahmen bedeuten aber natürlich für die Bewohner eine Einschränkung ihrer Lebensqualität." Nach Einschätzung des Gesundheitsamtes sei davon auszugehen, dass sich ohne die aus infektionshygienischer Sicht notwendigen Maßnahmen die Erkrankung schneller und massiver in der Einrichtung ausgebreitet hätte. "Gerade weil wir wissen, dass die Bewohner im Pflegeheim besonders durch das neue Coronavirus gefährdet sind, arbeitet das Gesundheitsamt seit Ausbruch des Virus mit aller Kraft daran, das Virus einzudämmen", heißt es in der Mitteilung auf unsere Anfrage. Die Situation der Menschen in Pflegeheimen sei momentan schwierig. Grundsätzlich sei es so, dass sich Infektionskrankheiten in Gemeinschaftseinrichtungen leichter verbreiten. Angelika Sachtleben vom Amt für Jugend und Familie bestätigte, dass es gestern zum Thema Corona eine Videokonferenz der Leitungskräfte der Seniorenheime im Landkreis gegeben hat. Tenor dabei: Der Großteil der Senioren sei zwar "nicht glücklich" über Einschränkungen und Schutzmaßnahmen wegen Corona, zeige aber Verständnis - mit dem Wissen, dass die Maßnahmen zu ihrem Schutz gedacht seien. red