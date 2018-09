Neumarkt ohne Christ

Erster Trainerwechsel in dieser Saison der Fußball-Bayernliga Nord: Der ASV Neumarkt hat sich von seinem vor dieser Serie neu installierten Coach Marco Christ (37) getrennt. Grund sind - wie so oft - die schlechten Ergebnisse. Thomas Schlecht, Geschäftsführer Sport, entband Christ von seinen Aufgaben. Zunächst wird das Team von Co-Trainer Benedikt Thier, Torwarttrainer Andrej Urai und Fitness-Coach Wolfgang Hussendörfer betreut. Schlecht lässt wissen: "Nach ausführlicher und intensiver Analyse der Situation haben wir Christ beurlaubt. Aufgrund der sehr deutlichen Niederlagenserie in den letzten Spielen haben wir die Entscheidung getroffen, einen neuen Impuls setzen zu wollen. Marco hat fachlich und menschlich überzeugt und war bestrebt und motiviert, unsere Ziele zu erreichen. In einem persönlichen und emotionalen Gespräch zeigte er Verständnis für die Entscheidung.” Christ meinte: "Ich hätte gerne weitergemacht." Als Reaktion auf die Entlassung hat Armin Bindner sein Amt als Kapitän zur Verfügung gestellt. Seinen Rücktritt als Spieler erklärte Torwart Maximilian Haid. dme