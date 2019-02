Neulingskurs für Kronacher Schiedsrichter

Die Kronacher Schiedsrichter starten in der kommenden Woche mit ihrem Neulingskurs und freuen sich über alle fußballbegeisterten Frauen und Männer, die sich der Schiedsrichtergruppe anschließen möchten und bereit sind, am Wochenende die Leitung von Fußballspielen zu übernehmen.

Die Ausbildung zum Fußballschiedsrichter dauert eine Woche. Das Lehrteam der Schiedsrichtergruppe Kronach um Lehrwart Jonathan Bähr vom SV Friesen bereitet die Neulinge intensiv auf das zukünftige Hobby als Schiedsrichter vor.

Zwei Prüfungen

Neben den allgemeinen Fußballregeln werden auch die Laufwege eines Schiedsrichters und die Absprache im Gespann mit zwei Schiedsrichterassistenten erklärt. Zum Abschluss des Lehrgangs müssen alle angehenden Schiedsrichter bei einem schriftlichen Regeltest ihr erlerntes Wissen in der Theorie beweisen. Danach wird bei einer Laufprüfung auch die sportliche Eignung der Schiedsrichteranwärter geprüft.

Auch nach der bestandenen Schiedsrichterprüfung werden die Neulinge in ihrer Anfangsphase weiterhin von erfahrenen Kollegen betreut. Diese begleiten die Neuschiedsrichter zu ihren ersten Einsätzen auf dem Platz, geben hilfreiche Tipps zum Stellungsspiel und helfen bei auftretenden Fragen und Schwierigkeiten. Auch beim Ausfüllen des Spielberichts über das Online-System des Bayerischen Fußballverbandes stehen die Betreuer helfend zur Seite.

Lehrmaterial aus der Bundesliga

Die Kronacher Schiedsrichter treffen sich einmal im Monat zu ihrem Lehrabend. Dort werden neben aktuellen Themen auch Regelneuerungen besprochen und mit Videoszenen aus der Bundesliga anschaulich erklärt. Außerdem treffen sich die Schiedsrichter regelmäßig zum gemeinsamen Training.

In der Schiedsrichtergruppe Kronach wird Kameradschaft groß geschrieben und so organisiert der Ausschuss um Obmann Helmut Bauer die Teilnahme an verschiedenen Hallenturnieren oder gemeinsame Ausflüge zu Bundesligapartien. Denn wer einen Schiedsrichterausweis besitzt, darf nicht nur sämtliche Fußballspiele im Kreis Kronach kostenlos anschauen, sondern auch der Besuch von Bundesligaspielen in ganz Deutschland ist für die Schiedsrichter kostenlos.

Der Neulingskurs der Kronacher Schiedsrichtergruppe beginnt am kommenden Montag, 18. Februar, um 18 Uhr und findet in der Mensa der Dreifachturnhalle am Schulzentrum in Kronach statt. Kurzentschlossene können selbstverständlich auch ohne Voranmeldung teilnehmen. cs