Neuling in Güßbach

Die U19-Basketballer des TSV Breitengüßbach führen ungeschlagen die Tabelle der Hauptrunde 3 der Nachwuchs-Bundesliga (NBBL) an. Ein Heimsieg ist eingeplant, wenn sie am Sonntag (12.30 Uhr) in der Strullendorfer Hauptsmoorhalle die Junior Löwen Braunschweig (8.) empfangen. Das Nachwuchsteam des gleichnamigen Erstligisten ist zum ersten Mal in der Hauptrunde 3 vertreten und sah sich bisher den Teams aus Hamburg oder Berlin gegenüber. Bislang gewannen die reboundstarken Niedersachsen erst zweimal, der fränkischen Konkurrenz aus Nürnberg, Würzburg und Bayreuth unterlag das Team von Cheftrainer Christian Raus dagegen. Um den nächsten Erfolg feiern zu können, muss das Güßbacher Team von Trainer Mario Dugandzic auf Jannik Semlitsch aufpassen. Der Shooting Guard lieferte bisher gute Werte ab und führte die Braunschweiger Offensive gemeinsam mit Center Mark Mboya Kotieno an. la