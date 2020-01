Neujahrskonzert der Musikschule

Zu einem festlichen Neujahrskonzert lädt die Musikschule Ebermannstadt ein. Solisten, Lehrer und Ensembles der Musikschule Ebermannstadt tragen am Sonntag, 19. Januar, ab 17 Uhr in der Mittelschule Ebermannstadt (Aula) Stücke verschiedenster Stilrichtungen von Klassik, Volkslied, Pop und Rock in der Aula der Musikschule vor. Sie bieten ein buntes, schwungvolles Konzertprogramm. Der Eintritt ist frei. red