Stadtsteinach 19.12.2019

Neujahrsgottesdienst in der Christuskirche

Am Mittwoch, 1. Januar, findet ein zentraler Neujahrsgottesdienst in der evangelischen Christuskirche in Stadtsteinach statt. Beginn ist um 16 Uhr, anschließend lädt die evangelische Kirchengemeinde a...