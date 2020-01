Neujahrsempfang in Uehlfeld

Der Markt Uehlfeld begrüßt das neue Jahr mit seinem Neujahrsempfang am Samstag, 25. Januar, um 18 Uhr in der Veit-vom-Berg-Halle in Uehlfeld. Das Programm ist vielfältig und hält auch einige Überraschungen bereit. Die Gäste werden in gemütlicher Runde mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, aber auch mit Bürgern und Funktionsträgern der verschiedensten Gruppierungen sicherlich interessante Gespräche führen können. Das Programm be- inhaltet auch Auszeichnungen von Personen, die sich in der Heimat verdient gemacht haben. red