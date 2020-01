Neujahrsempfang in Gundelsheim

Am heutigen Freitag lädt die Gemeinde Gundelsheim ab 19 Uhr zum Neujahrsempfang in die Michael-Arneth-Schule. Bürgermeister Jonas Merzbacher (SPD) begrüßt dabei besonders die Neubürger und bedankt sich bei der gesamten Bürgerschaft für das Miteinander und die Unterstützung im Jahr 2019. Nur so konnte die Gemeinde im vergangenen Jahr eine Jubiläumskerwa sowie den Wintermarkt federführend ausrichten, Projekte wie die Bücherei und das Modellvorhaben Hauptstraße 7/9 meistern sowie Punkte wie den Lärmschutz, die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit als Querschnittsaufgabe wirklich angehen. 2020 werden in Gundelsheim nunmehr die Bücherei (in der ersten Jahreshälfte), die Hauptstraße 7 (zweite Jahreshälfte) eröffnet sowie weitere Schritte bei Sanierungen (Friedhof, Karmelitenstraße, Kirchenvorplatz, Meisenstraße) gegangen. Auch das Thema Wohnen (unter anderem hinter der Bücherei, am Festplatz, in der Hauptstraße) wird weiterhin aktiv gestaltet: Der Gemeinderat beschließt dafür jährlich die Grundlage: den Haushalt ohne neue Schulden, viele Investitionen und Bausparvertrag zur Sicherheit. red