Neujahrsempfang der Freien Wähler

Die Kreisvereinigung und die Ortsvereine der Freien Wählergemeinschaften laden am Sonntag, 12. Januar, ab 13 Uhr zum Neujahrsempfang ein, der bei Georg Deuerling in Zeublitz stattfindet. Dabei besteht auch die Gelegenheit, mit den Bürgermeisterkandidaten der Freien Wähler aus Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain sowie Kreisräten an einem runden Tisch zu diskutieren. Staatsminister Thorsten Glauber hat sein Kommen zugesagt. dr