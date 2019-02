Neujahrsempfang der Freien Wähler

Einer Tradition folgend werden die Forchheimer Freien Wähler das neue Jahr im Rahmen eines Neujahrsempfangs gemeinsam begrüßen und dabei auch auf die kommenden Aufgaben einstimmen. Hierzu ergeht Einladung. Der Empfang findet am Sonntag, 3. Februar, um 10 Uhr in der Sportgaststätte des DJK-SC Oesdorf, Am Kühlberg 3, statt. red