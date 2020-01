Neujahrsempfang der Forchheimer Grünen

Die Oberbürgermeisterkandidatin Annette Prechtel und ihr Team der Forchheimer Grünen Liste (FGL) laden alle Bürger zum Neujahrsempfang am Sonntag, 19. Januar, von 17 bis 18.30 Uhr ein. Im Rahmen der Veranstaltung im Pfarrzentrum Verklärung Christi, Jean-Paul-Straße 4, will sie Schwerpunkte ihres Programms und ihrer Herangehensweise an die Stadtpolitik skizzieren. Für Getränke und Häppchen ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. red