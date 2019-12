Neujahrsanblasen der Blaskapelle

Die Kleukheimer Blaskapelle beginnt das traditionelle Neujahrsanblasen am Silvestertag, 31. Dezember, um 9.30 Uhr in Peusenhof. Danach geht es zur Trockenmühle, nach Oberküps, Unterküps und Kümmel. Um 12.30 Uhr wird der Rundgang in Kleukheim fortgesetzt. red