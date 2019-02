Neujahrs-Appell: "Bleiben sie miteinander im Gespräch"

Es war eng im Eingangsbereich der Forchheimer Kaiserpfalz. Rund 250 geladene Gäste waren zum Neujahrsempfang gekommen, zu dem die Stadt Forchheim und der Förderverein Kaiserpfalz eingeladen hatten. Die Veranstaltung wurde sogar in den angrenzenden Ausstellungsraum im Parterre der Kaiserpfalz übertragen. Nach der Begrüßung durch Ewald Maier, den Vorsitzenden des Fördervereins, hieß Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) als Gastredner Joachim Hornegger, den Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlanmgen-Nürnberg willkommen. Er erinnerte, dass "abseits des Elfenbeinturms", wo sich in Abgeschiedenheit und Unberührtheit vor allem Literaten und Wissenschaftler aufhalten Bildung und die Kulturarbeit geleistet werde; gerade in Kommunen. Dabei wünschte sich Kirschstein, dass der Wunsch nach gemeinsamen Werten wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Er appellierte daher, miteinander zu reden, im Dialog zu bleiben, auch mit Menschen die anderer Meinung seien. Über das Hauptreferat von Joachim Hornegg er "Abseits des Elfenbeinturmes - Universität und öffentliche Kulturarbeit" berichten wir in unserer morgigen Ausgabe. Foto: Josef Hofbauer