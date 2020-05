Neuinfektionen mit dem Coronavirus halten sich im Landkreis auf einem stabilen Niveau

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Haßberge ist relativ stabil und die Genesenen werden immer mehr. "Diese positive Tendenz haben wir dem disziplinierten Verhalten der Bevölkerung zu verdanken", so Landrat Wilhelm Schneider laut einer Mitteilung des Landratsamtes.

Infektionsketten

Aber auch die hartnäckige Verfolgung der Infektionsketten durch das Gesundheitsamt zeige Wirkung. Lob zollt der Landrat allen Bürgern, die durch ihr umsichtiges Handeln einen großen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Jetzt hofft er, dass die bis zum 10. Mai vom Land verordnete Kontaktsperre strikt eingehalten wird, damit sich dieser positive Trend fortsetzen kann.

Die Anzahl positiver Corona-Fälle im Landkreis Haßberge liegt aktuell bei 150 (Stand: 30. April, 14 Uhr). Das ist ein Fall mehr als am Vortag. 103 Bürger sind mittlerweile wieder gesund. Demnach sind aktuell noch 43 Personen an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Vier Menschen sind bislang an den Folgen der Infektionskrankheit Covid-19 gestorben. In häuslicher Isolation befinden sich 101 Bürger.

Wer grippeähnliche Symptome hat und meint, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben, sollte den Hausarzt telefonisch kontaktieren. Sofern der Hausarzt den Patienten als begründeten Verdachtsfall einstuft, meldet der Mediziner die Daten an das Landratsamt weiter. Die Betroffenen erhalten dann einen Termin für einen Abstrich.

Bürgertelefon

Das Bürgertelefon ist unter der Rufnummer 09521/27600 erreichbar - montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Am Feiertag, 1. Mai, sowie am Wochenende ist das Bürgertelefon nicht besetzt.

Verwiesen wird auf die Corona-Hotline der bayerischen Staatsregierung, die täglich, also auch am Wochenende und an Feiertagen, von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist unter der Rufnummer 089/122220. Sie beantwortet alle Fragen rund um das Corona-Geschehen, beispielsweise gesundheitliche Themen, Ausgangsbeschränkungen, Kinderbetreuung, Schule, Soforthilfe für Kleinunternehmer und Freiberufler.

Weitere Informationen rund um Corona gibt es auf der Internetseite des Landkreises Haßberge, die ständig aktualisiert wird, unter: www.hassberge.de. Unter anderem stehen hier auch die häufigsten Fragen und Antworten wie auch eine Auswahl an nützlichen und informativen Links für Arbeitnehmer, Familien und Kinder, häuslich Isolierte, Reiserückkehrer.

Auf der Seite https://www. wirtschaftsraum-hassberge.de/ corona/?no_cache=1 finden Betriebe und Unternehmen zahlreiche Informationen, zum Beispiel zur finanziellen Unterstützung oder auch hilfreiche Tipps zur Erstellung eines Schutz- und Hygienekonzeptes.

Schutzausrüstung

Um die Versorgung insbesondere der Ärzte, Pfleger, Sanitäter und Rettungskräfte mit medizinischer Schutzausrüstung zu sichern und die entsprechenden Reserven weiter zu erhöhen, bittet der Landkreis Haßberge weiterhin um Materialspenden. Sollten Privatleute, Firmen und Unternehmen insbesondere Schutzanzüge, Masken FFP 1, 2 oder 3, Gesichtsschutz in Form von Brillen oder Einmalhandschuhe vorrätig haben, wird um Kontaktaufnahme mit dem Landratsamt Haßberge unter der E-Mail-Adresse psa-bedarf-corona@hassberge.de gebeten.

Der Landrat dankt

Gleichzeitig bedankt sich Landrat Wilhelm Schneider bei allen Betrieben, Unternehmen und Privatpersonen, die den Landkreis bereits mit Sachspenden und diversen Hilfsmitteln unterstützt haben.

"Die Spenden sind für uns eine großartige Hilfe, die Verbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen", erklärt Landrat Wilhelm Schneider. red