Neuhaus hat jetzt einen zweiten Defibrillator

Im gemeinsamen Service-Point von Sparkasse und Raiffeisenbank im Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus in unmittelbarer Nähe zur Bushaltestelle an der Kreisstraße gibt es nun einen AED (Automatischer Externer Defibrillator), der allen Bürgern aus Neuhaus und Umgebung zur Verfügung steht. Im Bedarfsfall ist bei einem Herzstillstand immer zuerst der Notruf 112 zu wählen und der Notfall an die Leitstelle zu melden, damit die Retter alarmiert werden. Zusätzlich kann das AED-Gerät aus dem Service-Point entnommen werden, teilt der stellvertretende Kommandant der Neuhauser Feuerwehr, Patrick Sorger, mit. Der "Defi" führt Laien mit Sprachansagen durch den Notfall und unterstützt somit die Behandlung, bis das medizinische Fachpersonal an der Einsatzstelle eintrifft.

Die Gemeinde Adelsdorf stellt den AED der Bevölkerung von Neuhaus zu Verfügung, die Montage wurde durch die Feuerwehr Neuhaus durchgeführt, die sich auch um die weitere Betreuung des Geräts kümmert. Mit dem bereits vorhandenen Defibrillator bei der Feuerwehr und dem neu angeschafften im Service-Point der Banken ist man in Neuhaus nun bestens versorgt, um in einem medizinischen Notfall wichtige Erste Hilfe zu leisten, urteilt Sorger. red