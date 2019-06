Neugestaltung der Schlossbergkapelle

Die Schlossbergkapelle von Wallenfels aus sichtbarer zu gestalten war ein besonderes Anliegen der Theaterfreunde Wallenfels. Auf Initiative von Bernhard Gleich wurde deshalb die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage zur Beleuchtung der Kapelle beschlossen. Die technische Durchführung und Installation erfolgte durch Uwe Fleischmann von der Stadt Wallenfels, unterstützt durch Peter Düthorn. Unmittelbar nach der Durchsetzung dieses Projektes erklärte Walfried Schmittnägel, dass es der Firma Schmittnägel-Bau ein Anliegen sei, die entstandenen Kosten zu übernehmen. Am 17. Juni 2019 wurde dieses Versprechen umgesetzt und ein Scheck in Höhe von 2000 Euro übergeben. Bei der Übergabe betonte Schmittnägel, dass er sich mit dem Wallenfelser Wahrzeichen insbesondere deshalb verbunden fühle, weil sein Großvater die Schlossbergkapelle in der Zeit von 1920 - 1923 erbaut habe. Vorsitzende Birgit Brehl bedankte sich für die Kostenübernahme. Selbstverständlich werden sich die Theaterfreunde Wallenfels ersatzweise dafür ein neues Projekt suchen. red