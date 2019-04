Neufang unterliegt

Der bereits feststehende Bezirksliga-Meister SV Rothenkirchen musste zum letzten Saisonspiel nicht mehr ran. Der Relegationsplatzinhaber TV Konradsreuth II trat nicht an, so dass der SVR kampflos zu zwei Zählern kam und mit nunmehr 39:1 Punkten die Bezirksliga in Richtung Bezirksoberliga verlässt. Der Tabellenfünfte Neufang blieb in seinem vorletzten Saisonspiel beim Rangsiebten Köditz auf der Strecke.

TV Köditz - DJK-SV Neufang 9:4

Konnten die Neufanger zu Hause Köditz noch mit 9:2 in die Schranken weisen, so mussten sie beim Gegner Federn lassen. Die Gäste hatten einen denkbar schlechten Start, denn sie verloren nicht nur alle drei Doppel, sondern auch das erste Tageseinzel. Nach diesem 0:4-Rückstand lief es aber besser, denn in den folgenden vier Paarungen ließen Michael Kolb, Nico Trebes und Bastian Kolb nichts anbrennen. Somit hatte sich mit dem damit einhergehenden 3:5-Rückstand der Abstand auf nur noch zwei Zähler reduziert.

Doch die Hausherren meldeten sich zurück und zogen mit drei Siegen in Serie auf 8:3 davon. Trebes verkürzte zwar mit seinem zweiten Einzelsieg nochmals, doch postwendend machte die Hausherren den Sack zu. In dieser Partie konnten unter anderem M. Kolb gegen Meister, Beitzinger gegen Hübner und Christian Stöcklein gegen Friedrich ihren Vorrundenerfolg nicht wiederholen. hf Ergebnisse: Meister/Kretschmer - Trebes/B. Kolb 3:0, Hübner/Beyer - M. Kolb/Beitzinger 3:1, Friedrich/Nürnberger - Stöcklein/Kotschenreuther 3:2, Meister - Beitzinger 3:0, Hübner - M. Kolb 1:3, Friedrich - Stöcklein 3:0, Beyer - Trebes 1:3, Nürnbeger - B. Kolb 1:3, Kretschmer - Kotschenreuther 3:0, Meister - M. Kolb 3:1, Hübner - Beitzinger 3:0, Friedrich - Trebes 0:3, Beyer - Stöcklein 3:0.