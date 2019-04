Neufang macht einen Platz gut

Zum Saisonausklang in der Herren-Bezirksliga kam der SV Hummendorf gegen den Absteiger FT Naila zwar über ein Unentschieden nicht hinaus, jedoch behielt er damit seinen ausgezeichneten dritten Tabellenplatz. Dahinter tauschten der DJK-SV Neufang (4.) und der punktgleiche TSV Stockheim (5.) die Ränge, weil die "Bergleute" beim Tabellenvorletzten SV Friesen unerwartet das Nachsehen hatten und Neufang aus Oberkotzau beide Zähler entführte.

ATSV Oberkotzau - DJK-SV Neufang 4:9

Bis zum zwischenzeitlichen 4:4-Gleichstand befanden sich beide Mannschaften noch auf Augenhöhe. Doch dann setzten die Gäste zu einem Sturmlauf an. Zunächst waren es die Brüder Bastian und Michael Kolb, die Neufang mit 6:4 nach vorne brachten. Als Michael Beitzinger seinen Kontrahenten auf die Verliererstraße geschickt hatte, ließen sich davon auch Nico Trebes und Christian Stöcklein im positiven Sinne anstecken. Mit diesen fünf Siegen am Stück war das DJK-Sextett auf und davon gezogen.

Ergebnisse: Peckelhoff/Raithel - Trebes/Reißig 3:1, Blechschmidt/Reissmann - M. Kolb/Beitzinger 2:3, Wietzel/Mittelsdorf - Stöcklein/B. Kolb 2:3, Peckelhoff - Beitzinger 3:0, Blechschmidt - M. Kolb 0:3, Wietzel - Stöcklein 1:3, Reissmann - Trebes 3:2, Mittelsdorf - Reißig 3:0, Raithel - B. Kolb 0:3, Peckelhoff - M. Kolb 1:3, Blechschmidt - Beitzinger 0:3, Wietzel - Trebes 1:3, Reissmann - Stöcklein 1:3.

SV Friesen - TSV Stockheim 9:5

Obwohl der Tabellenvorletzte Friesen schon als Absteiger feststand, zeigte er eine tolle Moral und feierte seinen dritten Saisonsieg danach auch ausgiebig. Die Hausherren hatten einen Auftakt nach Maß, denn nach dem Gewinn von zwei Doppeln entschieden sie auch die ersten drei Einzel zu ihren Gunsten (5:1).

Da in den folgenden sechs Paarungen Stockheim mit vier Siegen ein Übergewicht hatte, stand es nur noch 7:5. Schließlich waren es Ralf Ebert und Dietmar Zwingmann, die den Heimerfolg perfekt machten. In prächtiger Spiellaune präsentierte sich beim Gewinnerteam der unbezwungen gebliebene Spitzenspieler Klaus Kestel.

Ergebnisse: Wunder/Ebert - Heinlein/Sünkel 3:0, Kestel/Fössel - Buckreus/Wich 3:0, Zwingmann/Müller - Hilbert/Martin 0:3, Kestel - Heinlein 3:0, Wunder - Buckreus 3:1, Fössel - Hilbert 3:1, Ebert - Wich 1:3, Zwingmann - Sünkel 3:1, Müller - Martin 1:3, Kestel - Buckreus 3:1, Wunder - Heinlein 0:3, Fössel - Wich 1:3, Ebert - Hilbert 3:0, Zwingmann - Martin 3:2.

SV Hummendorf - FT Naila 8:8

Behielten die Hummendorfer in der Vorrunde in Naila noch die Oberhand, so kamen sie diesmal zu Hause in der für Gäste immer wieder unangenehmen Spielstätte über ein Unentschieden nicht hinaus. Eigentlich deutete nach der 4:1-Führung alles auf den obligatorischen Heimsieg gegen den Absteiger hin. Doch Naila verstand nicht nur zu kontern, sondern brachte sich sogar mit fünf Siegen in den folgenden sechs Einzeln mit 5:6 nach vorne. In den restlichen vier Paarungen behielt der SVH dreimal die Oberhand, so dass er wieder vorne lag (8:7). Da jedoch das Schlussdoppel an die Gäste aus dem Landkreis Hof ging, mussten sich die Einheimischen mit einem Punkt zufriedengeben.

Ergebnisse: Meußgeier/Trukenbrod - Geupel/Spörl 3:0, Scheiblich/Roth - Ratnarajah/Krämer 0:3, Leppert/Schneidr - Mühlbauer/Narr 3:1, Meußgeier - Krämer 3.1, Scheiblich - Ratnarajah 3:2, Leppert - Spörl 1:3, Trukenbrod - Geupel 1:3, Schneider - Narr 3:1, Roth - Mühlbauer 2:3, Meußgeier - Ratnarajah 0:3, Scheiblich - Krämer 2:3, Leppert - Geupel 3.1, Trukenbrod - Spörl 3.1, Schneider - Mühlbauer 3:0, Roth - Narr 2.3, Meußgeier/Trukenbrod - Ratnaraja/Krämer 0:3.